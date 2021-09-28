В Москве завершили благоустройство сквера имени Антона Чехова

12:14
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Люблине завершили благоустройство сквера имени Антона Чехова. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
В ходе работ была обновлена центральная аллея сквера с установленным бюстом Антона Чехова (автор скульптуры – Салават Щербаков). Впоследствии там установят деревянные фигуры героев произведений "Дама с собачкой", "Каштанка", "Человек в футляре" и "Лошадиная фамилия".
Цитаты из произведений писателя нанесли на пешеходные дорожки.
В сквере также реконструировали детскую и спортивные площадки. Благоустройство затронуло и фотозону для молодоженов. В ней появился декоративный мостик и качели.
В сквере высадили дополнительные кустарники и деревья, а также привели в порядок газоны. В ходе озеленения досуговую территорию оснастили живой изгородью и новыми опорами освещения.
Ранее сообщалось о завершении работ по благоустройству сквера на Оборонной улице в Москве. Там регулярно проводят памятно-мемориальные мероприятия и районные праздники.
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