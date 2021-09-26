До конца осени в парках Москвы высадят 8,5 тыс деревьев

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До конца осени в парках Москвы высадят 8,5 тысячи деревьев. Озеленение пройдет в рамках столичного семейно-экологического проекта "Наше дерево". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"В парках Москвы до конца осени будут высажены 8,5 тысячи именных деревьев", – сообщил глава столицы. – "Хорошая и душевная традиция".

Собянин уточнил, что ухаживать за деревьями помогают работники парка.

С 1 января 2019 года программа "Наше дерево" дает возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, до достижения ребенком трехлетнего возраста высадить дерево, выбрав породу и место.

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