До конца осени в парках Москвы высадят 8,5 тыс деревьев

16:11
Фото: vk.com/mossobyanin
До конца осени в парках Москвы высадят 8,5 тысячи деревьев. Озеленение пройдет в рамках столичного семейно-экологического проекта "Наше дерево". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".
"В парках Москвы до конца осени будут высажены 8,5 тысячи именных деревьев", – сообщил глава столицы. – "Хорошая и душевная традиция".
Собянин уточнил, что ухаживать за деревьями помогают работники парка.
С 1 января 2019 года программа "Наше дерево" дает возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, до достижения ребенком трехлетнего возраста высадить дерево, выбрав породу и место.
Ранее сообщалось, что старинный пруд XVIII, расположенный в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", приведет в порядок уникальная система природной очистки воды. Ее запустили при поддержке французского фитокосметического бренда Klorane.
До конца осени в парках Москвы появятся 8,5 тысяч именных деревьев
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