В Москве завершилось благоустройство сквера на Оборонной улице

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Работы по благоустройству сквера завершили на Оборонной улице на северо-востоке столице, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

При проведении благоустройства специалисты учли, что в этом сквере часто проводятся памятно-мемориальные мероприятия и районные праздники.

В ходе работ была перенесена алея памяти вглубь сквера, а также специалисты установили стенды для размещения информационных материалов к значимым датам.

Кроме того, при благоустройстве сделали новую сцену, оборудовали две детские площадки с горками, качелями и канатными комплексами. Также поставили одну спортивную площадку и ринг для панна-футбола.

Для горожан установили уличные тренажеры, пункты проката самокатов, а для спокойного отдыха обустроили зоны со скамейками.

Специалисты также создали дополнительное освещение: почти 100 новых опор наружного света. А также всю дорожно-тропиночную сеть сделали удобной для маломобильных горожан.

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