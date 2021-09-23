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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала о комплексном развитии столичных парков. По ее словам, парки постоянно совершенствуются, чтобы быть еще привлекательнее и комфортнее для москвичей и гостей столицы.
"Они воссоздают исторические и обустраивают новые цветники, высаживают деревья и кустарники, готовят культурную программу, оборудуют современные детские и спортивные площадки. Минувший сезон получился для парков насыщенным и продуктивным", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в парке "Сокольники" летом прошлого года после реконструкции открыли большой розарий, а в этом году его дополнительно озеленили. Также в парке обновили Фонтанную площадь. Теперь центральный фонтан окружает многоуровневый подиум.
В материале говорится, что новой точкой притяжения поклонников экстремальных видов спорта стал парк у Джамгаровского пруда. Там оборудовали скейтпарк с рампами, рейлами и другими фигурами для трюков. Также посетители могут покататься на роликах, экстремальных самокатах и BMX-велосипедах.
В парке Олимпийской деревни оборудовали новую троллейную трассу длиной более 400 метров. Пристегнувшись к стальному тросу, гости парка могут пролететь над Олимпийскими прудами, наслаждаясь красивыми видами.
Летний кинотеатр начал работать после капитального ремонта в парке "Ангарские пруды". Кинотеатр рассчитан на 300 мест. В будущем там планируют организовывать регулярные показы и творческие встречи, мастер-классы и другие мероприятия.
В сквере по Олонецкому проезду оборудовали современную площадку для детей. Там создали интерактивный центр с играми на ловкость и скорость реакции.
Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении работ по благоустройству на территории столичного парка Декабрьского восстания. По словам мэра, парк стал светлее и удобнее для горожан. В частности, здесь появились новые пешеходные дорожки, места для выгула собак, а также детские и спортивные площадки. В рамках работ по озеленению в парке Декабрьского восстания разбили цветники. На позднюю осень запланирована высадка деревьев и кустарников.
Собянин: завершено благоустройство столичного парка Декабрьского восстания
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