Собянин: завершено благоустройство столичного парка Декабрьского восстания

12:45
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин рассказал о завершении работ по благоустройству на территории столичного парка Декабрьского восстания. Об этом мэр Москвы написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Закончили благоустройство парка Декабрьского восстания, улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе до ТТК. На улицах расширили тротуары, разбили газон, установили станции велопроката и новые фонари", – заявил градоначальник.
По словам Собянина, парк стал светлее и удобнее для горожан. В частности, здесь появились новые пешеходные дорожки, места для выгула собак, а также детские и спортивные площадки.
В рамках работ по озеленению в парке Декабрьского восстания разбили цветники. На позднюю осень запланирована высадка деревьев и кустарников.
Отличительной особенностью новой досуговой территории станет кордегардия Пресненской заставы Камер-Коллежского вала. Это уникальное здание восстановили.
Ранее сообщалось, что в Москве также завершили благоустройство сквера в 12-м микрорайоне Марьина на юго-востоке города. Здесь обновили дороги и тропинки, а также разместили инфраструктуру для досуга и занятий спортом.
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