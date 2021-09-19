Собянин: завершено благоустройство столичного парка Декабрьского восстания

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Сергей Собянин рассказал о завершении работ по благоустройству на территории столичного парка Декабрьского восстания. Об этом мэр Москвы написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Закончили благоустройство парка Декабрьского восстания, улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе до ТТК. На улицах расширили тротуары, разбили газон, установили станции велопроката и новые фонари", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, парк стал светлее и удобнее для горожан. В частности, здесь появились новые пешеходные дорожки, места для выгула собак, а также детские и спортивные площадки.

В рамках работ по озеленению в парке Декабрьского восстания разбили цветники. На позднюю осень запланирована высадка деревьев и кустарников.

Отличительной особенностью новой досуговой территории станет кордегардия Пресненской заставы Камер-Коллежского вала. Это уникальное здание восстановили.

Ранее сообщалось, что в Москве также завершили благоустройство сквера в 12-м микрорайоне Марьина на юго-востоке города. Здесь обновили дороги и тропинки, а также разместили инфраструктуру для досуга и занятий спортом.