Схему посадки космонавтов на Луну отработают в ходе миссии аппарата "Луна-28"

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В ходе миссии автоматической станции "Луна-28" планируется отработать схему посадки российских космонавтов на Луну, рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что аппарат является прообразом лунного взлетно-посадочного модуля, на котором будет осуществляться пилотируемая миссия.
"Там такая будет ступенчатая система посадки: сначала будут люди выводиться на окололунную орбиту, переходить в специальный модуль и прилуняться", – заявил Блошенко.
По его словам, схема посадки будет похожа на ту, что использовали американцы в миссиях "Аполлон". Блошенко подчеркнул, что "Роскосмос" сохраняет планы по осуществлению пилотируемого полета на Луну после ее предварительного изучения автоматическими аппаратами.
"Мы надеемся, что эта программа будет продолжена", – заключил он.
Ранее стало известно, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия планирует осуществлять на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.
"Роскосмос" не первый год готовит научную миссию "Луна-25". Первоначально предполагалось, что датой миссии станет октябрь 2021 года, однако в конце августа запуск перенесли на май 2022 года. Это связано с тем, что специалисты не успели подготовить аппарат к полету.
Российских космонавтов готовят к высадке на Луну
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