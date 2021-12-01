Фрагмент ракеты Pegasus сблизится с МКС 3 декабря

Фото: "Роскосмос"

Фрагмент американской ракеты Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с Международной космической станцией (МКС) в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщается на странице "Роскосмоса" в Twitter.

"По данным ГИАЦ АСПОС ОКП, минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 километра ожидается в 13:33 по московскому времени в пятницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о необходимости проведения маневра уклонения пока не принято. Специалисты Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаша продолжают следить за ситуацией.

Ранее к МКС пристыковался грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал". Он почти месяц пробудет в составе станции. От модуля отстыкуют его приборно-агрегатный отсек, а потом сведут с орбиты и затопят.

