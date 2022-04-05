Решение о формате акции "Бессмертный полк" примут 14 апреля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Ольга Байбулова рассказала, когда будет принято решение о формате шествия в 2022 году.

По ее словам, организаторы готовятся к проведению мероприятия в онлайн- и офлайн-форматах. Байбулова пояснила, что необходимо оценить эпидемиологическую ситуацию во всех регионах.

"Окончательно, какое будет принято решение, мы заявим на пресс-конференции, которая у нас пройдет 14 апреля. Там уже председатели озвучат, какое решение в этом году по проведению принято", – сказала Байбулова в беседе с ТАСС.

В 2021 году организаторы отменили проведение в традиционном формате акции "Бессмертный полк", запланированной на 24 июня. Причиной стала ситуация с коронавирусом.

Шествие прошло в онлайн-формате, при этом каждый регион РФ получил свой поток трансляции.

