Организаторы "Бессмертного полка" рассказали о проведении шествия в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Решение о проведении "Бессмертного полка" в 2022 году будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом заявила сопредседатель центрального штаба общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
По ее словам, штаб хочет, чтобы шествие было очным.
"Мне этот вопрос задают везде, где я бываю и встречаюсь с нашими дорогими согражданами. Затрагивается эта тема, все спрашивают. Нам очень хочется, и мы, центральный штаб, сопредседатели нашего движения, безусловно, готовимся", – цитирует Цунаеву ТАСС.
За последние сутки в России подтвердили 30 726 новых случаев коронавируса. В 5 018 из них болезнь проходила без клинических проявлений. С начала пандемии в России зарегистрировано 10 834 260 случаев коронавирусной инфекции.
На Москву пришлось 7 529 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 4 132, на Московскую область – 3 388, на Краснодарский край – 718, на Ростовскую область – 539, на Свердловскую область – 537, на Ставропольский край – 509, на Пермский край – 448, на Воронежскую область – 406, на Республику Саха (Якутия) – 405, на Красноярский край – 379.
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