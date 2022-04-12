Роспотребнадзор сообщил о разработке новой вакцины против ротавирусной инфекции у детей

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Сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведут разработку отечественной вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, в ближайшее время планируется провести доклинические исследования препарата.

"Разработка и выпуск отечественной вакцины ротавирусной инактивированной будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что во всем мире ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных заболеваний у детей. Сейчас в практике применяются две иностранные вакцины: "Ротатек" и "Ротарикс".

Ранее сообщалось, что Национальный исследовательский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует создать универсальную вакцину против гриппа и ротавирусной инфекции. Как рассказал ученый Александр Гинцбург, специалисты центра также создают вакцины против возбудителя туберкулеза. Кроме того, есть разработки, направленные на борьбу с антибиотикорезистентностью.