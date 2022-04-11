Вакцинацию в столице проведут в полном объеме в этом году – Ракова

Закупка детских профилактических вакцин в Москве идет по плану, а вакцинацию в этом году проведут в полном объеме. Об этом рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. В национальном календаре предусмотрено 12 профилактических прививок. Однако московский календарь шире. Он включает в себя вакцинацию от 17 заболеваний.

Узнать о том, когда ребенку нужно сделать очередную прививку, можно с помощью нового сервиса в электронной медкарте. Родители могут оформить доступ к электронной медицинской карте своего ребенка на портале mos.ru. Там можно посмотреть календарь прививок конкретно своего ребенка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.