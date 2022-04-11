Московская канатная дорога закрылась на техобслуживание до 19 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Канатная дорога на Воробьевых горах закрывается на техническое обслуживание до 19 апреля.

В пресс-службе канатки отметили, что, как правило, проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает 7–10 дней. Уточняется, что этой весной планируются особенные технические работы с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги.

Ранее на Московской канатной дороге прошли учения. В них были задействованы 70 специалистов и 17 единиц техники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных отрядов Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Сотрудники спецслужб провели тренировку действий по эвакуации пассажиров при экстренной ситуации на канатной дороге.

Во время учений использовались альпинистское снаряжение для работы на высоте, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров, а спасатели на воде при помощи плавсредств обеспечили прием пострадавших.