Масштабные учения спасателей пройдут на Московской канатной дороге

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы

На Московской канатной дороге проведут учения. В них будут задействованы 70 специалистов и 17 единиц техники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных отрядов Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Сотрудники спецслужб проведут тренировку действий по эвакуации пассажиров при экстренной ситуации на канатной дороге.

Во время учений будут использоваться альпинистское снаряжение для работы на высоте, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров, а спасатели на воде при помощи плавсредств обеспечат прием пострадавших.

Уточняется, что такие учения проводятся каждый год.

Ранее сообщалось, что более 600 военных десантировались в ночное время под Псковом в рамках совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021". В учебной операции было задействовано больше 20 военно-транспортных самолетов Ил-76.