Что известно о новой канатной дороге над Химкинским водохранилищем

В столице в ближайшем будущем может появиться новая канатная дорога. Маршрут соединит станции метро "Речной вокзал" и "Сходненская". Сейчас рассматривается возможность интегрировать канатку в единую систему общественного транспорта города. Рассказываем, что известно о ее строительстве, а также вспоминаем первую воздушную трассу, появившуюся в Москве.



Между двумя станциями

Новая канатная дорога над Химкинским водохранилищем может заработать уже в 2023 году. Об этом ранее сообщал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Вместе с тем сегодня рассматривается возможность включить ее в единую систему общественного транспорта столицы.

Известно, что воздушная трасса должна соединить районы Южное и Северное Тушино с Левобережным районом. Пересесть на канатку можно будет со станции метро "Сходненская" с одной стороны и станции "Речной вокзал" – с другой. Переходы от метро до фуникулера планируется сделать по принципу "сухие ноги".

По словам директора Института Градостроительного планирования Москвы Дины Саттаровой, этот проект поможет горожанам экономить время в пути между двумя районами.





Дина Саттарова директор Института Градостроительного планирования Москвы Сегодня время в пути между Южным и Северным Тушино и Левобережным составляет около 50 минут в зависимости от вида транспорта. С помощью канатной дороги это расстояние можно будет преодолеть за 10 минут.

По ее словам, проект будет выполнен в рамках развития безбарьерной среды. Таким образом, учтут интересы и маломобильных групп населения. "Это означает, что входы в кабинки будут расположены на уровне пола, здания – оборудованы лифтами и эскалаторами, а пешеходные связи – продуманы", – пояснила Саттарова.

Кстати, потенциально проезд на указанном воздушном маршруте разрешат оплачивать картой "Тройка", а его стоимость будет соответствовать текущему тарифу на метро.



Производство в Печатниках

Длина новой воздушной трассы составит 2,3 километра. Она пройдет на высоте 25 метров, что позволит избежать вырубки деревьев в близлежащих районах при ее строительстве. Планируется, что канатка сможет снизить нагрузку на метрополитен: предполагаемый пассажиропоток фуникулера – до трех тысяч человек в часы пик и до 63 тысяч – в целом в сутки.

Возведут канатную дорогу за счет внебюджетных средств по принципу государственно-частного партнерства. Строительство пройдет в рамках концессионного соглашения между городом и инвестором, срок концессии – 25 лет. При этом инвестиции составят около 3,16 миллиарда рублей.





Александр Прохоров глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дорогу построит консорциум, ставший победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения и уже зарекомендовавший себя при реализации проекта по строительству канатки на Воробьевых горах. В его состав входят ООО "Московские канатные дороги" и ведущая международная компания в области оборудования систем канатных дорог, парков развлечений, машиностроения и систем освещения, швейцарский производитель канатных дорог Bartholet.

Комплектующие для воздушной трассы будут производить здесь же, в Москве. Промышленное производство площадью более четырех тысяч квадратных метров расположится в районе Печатники. Его запуск планируется на осень.



Канатная дорога на Воробьевых горах

Единственная действующая сегодня канатная дорога в Москве заработала в 2018 году. Она быстро стала одной из самых популярных точек притяжения города.

Канатная дорога длиной 720 метров соединила Воробьевы горы и спорткомплекс "Лужники". На ее пути расположены три станции: "Воробьевы горы" (улица Косыгина, 28), "Новая Лига" (Воробьевская набережная) и "Лужники" (Лужнецкая набережная, 24, строение 1). Маршрут проходит на высоте 35 метров.

Пассажирам доступны 33 комфортные стеклянные кабины. Каждая из них рассчитана на 8 гостей, так что пассажиропоток дороги составляет 1 600 человек в час. Внутри кабины оборудованы медиаэкраны, есть аудиогид на 4 языках (русский, английский, испанский, китайский), светодиодная подсветка, зацепы для велосипедов, лыж и сноубордов.

Канатной дорогой можно пользоваться и с детскими и инвалидными колясками: они удобно заезжают в кабины и спокойно размещаются внутри. Также на маршруте курсируют две кабины VIP-класса.