Как курсирует речной трамвайчик от Северного речного вокзала до Южного Тушина

В столице после перерыва вновь запустили речной трамвайчик, курсирующий по маршруту от Северного речного вокзала до причала Захарково в районе Южное Тушино. Теперь вместо часа на метро путь от одного берега до другого можно преодолеть за 20 минут. Рассказываем, как воспользоваться маршрутом и что о нем говорят москвичи.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возобновление маршрута

Переправа на речном трамвайчике от Северного речного вокзала на другой берег работала до 2007 года. Потом ее пришлось закрыть из-за плохого состояния причалов. На протяжении почти 14 лет на другую сторону можно было добраться только на наземном транспорте или метро.

Однако благодаря решению мэра Москвы вокзал и прибрежная инфраструктура были реконструированы и благоустроены в 2020 году. Исторический Северный речной вокзал вновь закрепил за собой статус важного транспортного узла. В том числе в августе этого года был восстановлен речной маршрут до Южного Тушина.





Максим Ликсутов заммэра Москвы по вопросам транспорта Теперь жители районов Левобережного и Южное Тушино смогут сэкономить в пути до 50 минут. Уже в 2022 году регулярный речной транспорт охватит больше районов и сможет работать круглый год.

Сегодня этот путь на речном трамвайчике можно преодолеть за 20 минут. Транспорт продолжит ходить до закрытия речной навигации.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как добраться?

Переправа осуществляется на теплоходе "Москва-1". На Северном речном вокзале посадка происходит каждый час с причала № 9. До него можно добраться пешком за 15 минут от станции метро "Речной вокзал".

Посадка в обратную сторону осуществляется от пристани Захарково в Южном Тушине. До нее можно дойти от станции метро "Сходненская" за 15 минут.

На теплоход пускают с колясками, велосипедами и самокатами. Персонал помогает пассажирам зайти на борт и перенести коляски при необходимости.

На речном трамвайчике действуют все правила эпидемиологической безопасности. Сотрудники измеряют температуру на входе и проверяют наличие масок у пассажиров. На верхней палубе на открытом воздухе можно находиться без масок при соблюдении безопасного расстояния.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание и цена

Речной трамвайчик курсирует ежедневно с 07:00 до 20:00.

Перерыв: с 13:00 до 15:00 (в это время теплоход по маршруту не ходит)

Отправление с Северного речного вокзала (причал № 9) – в 00 минут каждого часа (то есть 07:00, 08:00 и так далее).

Отправление от пристани Захарково – в 30 минут каждого часа (то есть в 07:30, 08:30 и так далее).

Оплатить проезд можно картой "Тройка" при входе на теплоход или любым другим способом в кассах на набережной.

Стоимость – 42 рубля в одну сторону.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На работу и для прогулок

Возобновленным маршрутом москвичи пользуются как для того, чтобы добраться на работу, так и для обычных прогулок на воде и в парках на другой стороне. Кроме того, по пути можно любоваться городскими пейзажами (с воды видно "Москва-Сити" и другие здания) или разглядывать проплывающие мимо корабли.

Москвичка Наталья Кириллова рассказала Москве 24, что живет на "Водном стадионе", а ее уже взрослые дети – на "Сходненской". До появления речного маршрута женщина добиралась до семьи наземным транспортом.

"Водная преграда нас сильно разделяет, поэтому мы очень рады появлению этого маршрута. О нем мне сказали дети, пользуюсь уже третий раз", – поделилась женщина.





Наталья Кириллова жительница столицы Мне очень удобно. Я приблизительно час времени экономлю, пользуясь этим транспортом. Иначе приходилось пользоваться или метро, или МЦК, или двумя автобусами.

Наталья также отметила, что очень много людей перемещается между двумя берегами для того, чтобы просто погулять с детьми или покататься на велосипедах в разных парках – у Северного речного вокзала и в Тушине. Женщина добавила, что об этом маршруте москвичи "мечтали очень давно" и теперь важно, чтобы как можно больше людей узнали о нем.