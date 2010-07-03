Северный речной вокзал открылся после масштабной реконструкции

В Москве завершилась реставрация Северного речного вокзала. Уже с 5 сентября жители и гости столицы могут посетить историческое здание, а также увидеть обновленную набережную и парк. Рассказываем о подробностях реставрации, а также о том, как благоустройство изменило пространства Северного речного вокзала.

Вокзал останется историческим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

История вопроса Строительство Северного речного вокзала закончилось в 1937 году. Его открыли одновременно с наполнением водой канала Москва – Волга, проложенного за четыре года и восемь месяцев. Высокий шпиль, увенчанный звездой, и широкая центральная лестница являются отличительными чертами здания. Строительство Северного речного вокзала закончилось в 1937 году. Его открыли одновременно с наполнением водой канала Москва – Волга, проложенного за четыре года и восемь месяцев. Высокий шпиль, увенчанный звездой, и широкая центральная лестница являются отличительными чертами здания. С начала 90-х годов речные перевозки стали сокращаться, поэтому вокзал пришел в упадок. А в 2009 году его и вовсе закрыли из-за аварийного состояния: капитального ремонта здесь не было 70 лет. В конце концов в 2017 году вокзал передали в собственность города, после чего начали готовить к реставрации. Проект включал в себя реконструкцию набережной, причалов и площади у основного здания, а также прилегающей парковой территории.





Основной целью реставрации было сохранение первоначального облика вокзала. При этом в оформлении пространств парка решили использовать современные технологии и материалы. Посетители обновленного речного найдут и внутри, и на фасаде вокзала массу знакомых деталей.

Например, восстановлены 24 больших фарфоровых блюда, которые украшали центральную часть вокзала. Поврежденные медальоны диаметром 1,5 метра каждый были сняты и отправлены на реставрацию, во время которой исходную форму воссоздавали, а затем расписывали в соответствии с оригинальным рисунком.



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Однако не все элементы удалось восстановить. Например, знаменитые бетонные скульптуры "Южанка", "Красноармеец", "Северянин" и "Краснофлотец" были в настолько плачевном состоянии, что было принято решение снять с них копии, нежели отреставрировать. После завершения работ их вернули на привычное место – туда, где башня вокзала соединяется с его центральной частью.

В самом здании вокзала провели капитальный ремонт. Несмотря на то что в отделке использовались современные материалы, она напоминает оригинальную. Внутри архитекторы воссоздали исторический облик стен, сняли копии с сохранившихся окон и дверей и создали новые, точно такие же и обязательно деревянные, восстановили подсветку.

Таким образом, богатое убранство и отголоски дворцовой архитектуры никуда не делись – все исторические достоинства вокзала уже можно оценить.



Звезда

Наибольшее внимание во время реставрации привлекло восстановление звезды, которая находилась на шпиле Северного речного вокзала. Работы велись целый год.

Звезда сделана из нержавеющей стали и покрыта позолоченными медными листами. Существует легенда, что она перекочевала на шпиль со Спасской башни. Однако это не так: звезду изготовили на Московском заводе имени Молотова в 1935 году, а звезду с Кремлевской башни сняли на полгода позже открытия вокзала.

Специалисты вручную перебирали и восстанавливали полудрагоценные камни, а их там почти семь с половиной сотен. Знаменитая звезда с серпом и молотом вернулась на шпиль Северного речного вокзала в августе. И это стало хорошим знаком – приближением открытия исторического места.

Многофункциональность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Несмотря на то что Северной речной вокзал – символ Химкинского водохранилища – давно уже стал памятником архитектуры, он сохранит свои первоначальные функции.

В первую очередь речной вокзал вернет статус важнейшего транспортного узла. В здании установлены кассы по продаже билетов на прогулочные катера, а также рейсы дальнего следования.

В здании речного открылось заведение "Волга-Волга" – ресторан с историческими интерьерами, в котором посетители могут попробовать блюда советской кухни, естественно, в современной интерпретации.

Новый облик набережной

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Привокзальная набережная изменилась до неузнаваемости – она превратится в современную прогулочную зону, еще одно место притяжения для жителей и гостей столицы.

Начнем с первой особенности проекта: набережная, причалы и привокзальная площадь – все выполнено в едином стиле. В оформлении деталей просматривается речная тематика. При оформлении набережной использовались натуральные материалы и цвета – бежевый, серый, белый.



При этом самый необычный элемент обновленной набережной – уменьшенная копия канала имени Москвы. Ручей со шлюзами и подсветкой протянется по всей длине площадки – от левого конца набережной до самого вокзала. В месте завершения мини-канала находится миниатюрная копия речного вокзала.



В целом прогулочная зона напоминает парк: повсюду клумбы с растениями, лавочки, маленькие кафе, трибуны на газонах с видом на реку.

Привокзальная площадь

После открытия к зданию вокзала можно подъехать для посадки и высадки пассажиров на частном легковом транспорте, такси или каршеринге. Парковка доступна в двух местах – вдоль Ленинградского шоссе (51 место) и на территории, прилегающей к парку Северного речного вокзала (около 210 мест).

Туристические автобусы будут останавливаться раньше – для них новая транспортная схема предполагает создание пересадочного узла за пределами территории Северного речного вокзала. Там группы пассажиров пересядут на электрические шаттлы, которые провезут их до самого здания вокзала.

На самой привокзальной площади для пассажиров водного транспорта и просто отдыхающих оборудованы билетные кассы, развернуто несколько кафе, а также пункт проката спортивного инвентаря.

Скалодром и теплые бассейны

Создатели проекта благоустройства подумали не только о приятной обстановке обновленной набережной, но и о доступных там развлечениях.

В месте, где берет свое начало миниатюрная копия канала имени Москвы, появилось 11 детских и спортивных площадок. Элементы площадки в северной части парка вдохновлены комедией "Волга-Волга". Там появился многопалубный корабль, напоминающий пароход "Севрюга".

Парк Северного речного вокзала

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Благоустройство этой зоны станет кульминацией реконструкции всего пространства Северного речного вокзала. Напомним: парк был разбит одновременно со строительством здания вокзала, его площадь составляет 49 гектаров.

В исторической точности

Парк Северного речного вокзала является объектом культурного наследия – это учли при разработке проекта благоустройства. Поэтому прежде всего сохранилась историческая планировка пространства. Во время реконструкции обновили и заменили 7,7 километра сетей водоснабжения и канализации, 774 метра сетей теплоснабжения, 10 километров электросетей с шестью подстанциями. Появились новые ливневые канализации.

Кроме того, все исторические фигуры парка привели в надлежащий вид, не подвергая их при этом переделке. Например, отреставрировали исторические памятники – памятник кораблестроителю А. Н. Крылову, памятник воинам-речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, скульптуры "Водный путь" и "Спорт". Также реконструировали два существующих фонтана, возвели один новый светодинамический.



По архивным фото воссоздан внешний вид павильона администрации, павильонов кафе с террасами, а также киосков на главной парковой аллее. А в месте, где парк граничит с Ленинградским шоссе, восстановлены ограждения.



Не забыли и про озеленение: в парке высадили более трех тысяч кустарников, свыше четырех тысяч квадратных метров цветников и 22 гектара газона. В планах на осенне-зимний период – высадить в парке семь тысяч деревьев.

Скоро в парке может появится и новая станция второй по счету канатной дороги в Москве. По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, вскоре появится воздушный трансфер между станцией метро "Сходненская" и Северным речным вокзалом. Под этот проект уже нашелся спонсор, и власти надеются на скорое его воплощение.

