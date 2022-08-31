Жительница Москвы фиктивно зарегистрировала у себя в квартире 151 мигранта

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В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая за деньги фиктивно зарегистрировала в своей квартире 151 мигранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Установлено, что на протяжении нескольких месяцев 44-летняя москвичка за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире, расположенной на улице Металлургов, 151 иностранного гражданина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина не предоставила мигрантам фактического места проживания и заранее знала, что они не будут жить в квартире.

В отношении москвички возбудили уголовное дело по статье 322.3. УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"). В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести по всей стране проверки на предмет наличия "резиновых" квартир.

Речь идет о недвижимости, незаконно поделенной на микродоли, размером вплоть до нескольких квадратных сантиметров. Такие квартиры возникают следующим образом: мошенники находят, например, людей, злоупотребляющих алкоголем, и договариваются, чтобы те за деньги подписывали фиктивные договоры дарения или купли-продажи. Доли в таком жилье обычно покупают мигранты, что позволяет им регистрировать там свои семьи и оформлять соцпособия.