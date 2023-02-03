10:18Общество
Wildberries запретит продавать вейпы и курительные смеси с 7 февраля
Фото: depositphotos/librakv
Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов, жидкостей для них и курительных смесей с 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.
В компании пояснили, что раньше некоторые продавцы выпускали никотиновые изделия под видом безникотиновой продукции, что запрещено правилами маркетплейса.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов. Он напомнил, что их курение становится все более распространенным и популярным среди детей школьного возраста.
В Минфине же заявили, что полный запрет вейпов может привести к значительным потерям для бюджета и нелегальному обороту этой продукции. В министерстве уточнили, что поступления акцизов на эти товары составили 6,4 миллиарда рублей, по данным на 1 января 2023 года.
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