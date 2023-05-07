"Почта России" предложила взимать с маркетплейсов по 0,5% оборота в пользу сети – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" предложила Минцифры РФ ввести денежный сбор в размере 0,5% с маркетплейсов в поддержку убыточной сети почтовых отделений. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к компании.

Сбор предлагается распространить на онлайн-магазины, годовой оборот которых превышает один миллиард рублей. Подобная мера, по мнению акционерного общества, позволит поддерживать почтовые отделения, которые используются для доставки товаров из таких магазинов.

Помимо этого, компания предлагает закрепить за ней статус гаранта поставщика товаров онлайн-магазинов на федеральном уровне, чтобы обеспечить гарантированную доставку товаров таких магазинов по всей территории РФ, сообщил источник агентства.

Ранее Минпромторг предложил массово размещать на свободных площадях российских торговых центров многофункциональные центры (МФЦ) и отделения "Почты России". Подобное решение, по словам экспертов, позволит привлечь дополнительный поток посетителей в торговые центры. Кроме того, МФЦ и "Почта России" смогут получить более выгодные предложения по аренде.

