Wildberries ввел автоматический возврат средств за обратную доставку товаров с браком

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Отечественный маркетплейс Wildberries сделал возврат средств за обратную доставку товаров с браком автоматическим. Обращаться в службу поддержки при оформлении возврата товара больше не придется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что при получении товара с дефектом необходимо вернуть его курьеру или менеджеру пункта, указав на брак, сотрудник сделает соответствующую пометку. Деньги за обратную доставку поступят на баланс в личном кабинете после того, как вещь вернется на склад и брак подтвердят. Эти средства можно вывести на банковскую карту или использовать для покупок в маркетплейсе, уточнили в Wildberries.

В феврале представители маркетплейса сообщали, что платный возврат товаров позволяет сохранять конкурентные цены на продукты и компенсировать издержки продавцов. Отмечалось, что покупатели не платят за обратную отправку товаров, если возвращают мало вещей.

Позднее суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries. В случае если маркетплейс взимает или удерживает денежные средства при отказе от бракованной вещи, происходит нарушение действующего законодательства, заявили в Роспотребнадзоре.