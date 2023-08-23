Суд признал незаконным списание средств с удаленных из Wildberries карт

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Подольский городской суд признал незаконными действия Wildberries по списанию средств с банковских карт потребителей, данные о которых удалены из их личных кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тульской области, которое выступило в деле истцом.

Отмечается, что в правилах торговой площадки было зафиксировано, что она оставляет за собой право списывать деньги по имеющимся платежным данным. Вместе с тем в законе "О защите прав потребителей" указывается на недопустимость условий, которые дают владельцу агрегатора возможность в одностороннем порядке менять условия договора.

Кроме того, Wildberries не является кредитной организацией, а значит, согласно российскому законодательству, не имеет права списывать средства без согласия потребителя. Распоряжение средствами потребителя от его имени ущемляет его права, указали в Роспотребнадзоре.

"Суд признал противоправными в отношении неопределенного потребителей действия ООО "Вайлдберриз", выразившиеся в одностороннем изменении условий обязательства <...> и обязал прекратить списание денежных средств [с карт], удаленных из личного кабинета", – подытожили в ведомстве.

В апреле этого года суд признал незаконной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку бракованных товаров. В июне стало известно, что маркетплейс доработал механизм возврата вещей: теперь в случае подтверждения брака в пункте выдачи или курьером деньги за обратную доставку не списываются.



В Wildberries отменили плату за обратную доставку бракованных товаров