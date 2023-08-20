20 августа, 20:00Происшествия
На складе Wildberries в Электростали протекла крыша из-за ливня
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Из-за ливня оказалась повреждена крыша склада маркетплейса Wildberries в Электростали. Объект продолжает функционировать, на нем ведутся восстановительные работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
"На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 квадратных метров (общая площадь склада – 250 тысяч квадратных метров). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет", – сообщили в компании.
Отмечается, что сумму ущерба установят в ходе инвентаризации, а продавцам компенсируют стоимость утраченного товара. Все товары перемещены в другие секции склада.
В результате ливня также оказались подтоплены несколько торговых центров, дороги и станция "Марьина роща" БКЛ.
Днем в Москве начался сильный дождь. За час в столичном регионе выпало более 40% месячной нормы осадков. Сообщается, что вероятность повторных ливней в столице сохранится почти до полуночи.
Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности. Это предпоследний уровень, при котором имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
Читайте также