На складе Wildberries в Электростали протекла крыша из-за ливня

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Из-за ливня оказалась повреждена крыша склада маркетплейса Wildberries в Электростали. Объект продолжает функционировать, на нем ведутся восстановительные работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"На складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 квадратных метров (общая площадь склада – 250 тысяч квадратных метров). Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет", – сообщили в компании.

Отмечается, что сумму ущерба установят в ходе инвентаризации, а продавцам компенсируют стоимость утраченного товара. Все товары перемещены в другие секции склада.

В результате ливня также оказались подтоплены несколько торговых центров, дороги и станция "Марьина роща" БКЛ.

Днем в Москве начался сильный дождь. За час в столичном регионе выпало более 40% месячной нормы осадков. Сообщается, что вероятность повторных ливней в столице сохранится почти до полуночи.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности. Это предпоследний уровень, при котором имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.