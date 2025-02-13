Одну из торговых точек сети кулинарий "Братья Караваевы" закрыли на 2 месяца

Суд приостановил работу торговой точки сети "Братья Караваевы" в центре Москвы. Заведение на Большой Грузинской улице закрыли два месяца после жалобы посетителя в Роспотребнадзор. В ней говорилось, что он якобы отравился в этом кафе.

Ведомство совместно со столичной прокуратурой провело внеплановую проверку. Специалисты выявили ряд нарушений, в том числе обнаружили в готовой еде кишечную палочку.

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