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Новости

13 февраля, 20:00

Происшествия

Одну из торговых точек сети кулинарий "Братья Караваевы" закрыли на 2 месяца

Одну из торговых точек сети кулинарий "Братья Караваевы" закрыли на 2 месяца

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Суд приостановил работу торговой точки сети "Братья Караваевы" в центре Москвы. Заведение на Большой Грузинской улице закрыли два месяца после жалобы посетителя в Роспотребнадзор. В ней говорилось, что он якобы отравился в этом кафе.

Ведомство совместно со столичной прокуратурой провело внеплановую проверку. Специалисты выявили ряд нарушений, в том числе обнаружили в готовой еде кишечную палочку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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