Физтех-лицей имени П. Л. Капицы признан лучшей школой РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Физтех-лицей имени П. Л. Капицы признан лучшей школой России, сместив на второе место СУНЦ МГУ, передает газета "Известия" со ссылкой на данные агентства RAEX.

Общероссийский лидер поменялся впервые за всю историю существования рейтинга – с 2017 года. Занять первое место физтеху помог рост числа выпускников, зачисленных в вузы по результатам олимпиад без других вступительных испытаний. Их доля выросла с 47,7 до 58,4%.

Помимо этого, у лицея почти 100% поступление выпускников в самые престижные российские университеты.

В свою очередь, третье место занял московский лицей "Вторая школа".

При этом в RAEX отметили снижение процента московских школ, попадающих в рейтинг. За пять лет доля столичных учреждений упала с 45% в 2019 году до 29% в 2024-м. Всего в рейтинге из 300 школ только 87 образовательных учреждений представляют Москву.

Зато количество специализированных учебных заведений показывает значительный рост. Активная конкуренция между учреждениями приводит к увеличению оттока сильных учеников из рядовых мест.

"Все больше мест в верхушках рейтингов достается открытым совсем недавно школам, собирающим талантливых детей и имеющим преимущество в материальных, кадровых и иных ресурсах. Вероятно, такая тенденция сохранится и в будущем", – рассказал руководитель направления рейтингов школ агентства RAEX Дмитрий Ходырев.

В недавно опубликованном Академическом рейтинге университетов мира (ARWU) 2024 года оказались семь российских университетов. В топ вошли Сколковский институт науки и технологий, Новосибирский государственный университет, Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет, Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет.

При этом в прошлом году в рейтинг попали девять вузов. Два из них – Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Московский государственный медицинский университет имени Сеченова не смогли пройти в топ в этом году.