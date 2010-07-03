Два российских вуза вошли в топ-100 рейтинга Times Higher Education

06 ноября, 22:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Высшая школа экономики была названа лучшим российским университетом в предметном рейтинге THE по направлению "Бизнес и экономика". Вуз занял 94 строчку списка, пишет пресс-служба Проекта 5-100.
Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало результаты четырех предметных рейтингов по направлениям "Бизнес и экономика", "Образование", "Право" и "Социальные науки". В топ-100 этих списков вошли два российских вуза.
НИУ ВШЭ поднялся на 94-ю строчку по направлению "Бизнес и экономика", а Казанский федеральный университет занял аналогичную позицию по направлению подготовки "Образование".
"НИУ ВШЭ также лидирует среди российских университетов в предметном рейтинге "Социальные науки", войдя в топ-200 сильнейших университетов мира по обозначенному направлению ", – отметили в пресс-службе.
Еще три российских вуза вошли в этом рейтинге в топ-500 – Казанский федеральный университет, МГУ, СПбГУ.
Отмечается, что НИУ ВШЭ впервые представил российскую высшую школу в научной области "Право", заняв позиции 151+ в этом предметном рейтинге.
В категории "Бизнес и экономика" вторым среди российских университетов стал МГУ имени Ломоносова, вуз вошел в диапазон 126-150. На третьем месте оказался Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, он расположился в группе 251-300.
МГУ и Санкт-Петербургский политех расположились в аналогичной последовательности и в рейтинге "Образование". По этому направлению вузы вошли в диапазоны 201-250 и 301-400 соответственно.
Предметные рейтинги THE составляются на основе 13 индикаторов эффективности, которые распределяются по пяти направлениям: преподавание, цитирование, исследования, доход от производственной деятельности, международное взаимодействие.
Ранее сообщалось, что около 30 студенческих команд представят Москву в полуфинале чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). Заявка сформировалась по итогам четвертьфинального турнира Moscow Programming Contest. В тройку лучших вышли команды из НИУ ВШЭ, МГУ имени Ломоносова и МФТИ.
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