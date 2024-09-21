Москалькова назвала террором и ущемлением свободы СМИ санкции США против RT

Фото: ТАСС/Muhammed Ibrahim Ali/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что санкции США против телеканала RT являются террором и ущемлением свободы СМИ.

"Подобные действия невозможно квалифицировать иначе, как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащие основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки", – подчеркнула она в своем телеграм-канале.

Москалькова также обратила внимание, что общественности так и не были предоставлены какие-либо доказательства обвинений, которые американская сторона предъявила RT.

Однако на этом фоне правила работы российских журналистов в США продолжили ужесточаться. При этом некоторые из сотрудников российских СМИ уехали из Штатов в связи с угрозами своей безопасности, отметила Москалькова.

Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly 4 сентября. Под американские рестрикции также попали главный редактор Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала.

Уже 17 сентября компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня". Поводом для этого послужили введеные Штатами санкции.

