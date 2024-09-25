Депутат Никитин: из-за западных санкций россиянам не хватает автозапчастей

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Россияне сталкиваются с дефицитом импортных комплектующих и ростом цен на товары из-за западных санкций. Более 40 производителей техники, включая автомобили, ушли с российского рынка. Об этом рассказал депутат Московской областной думы Анатолий Никитин в беседе с "Газетой.ру".

По его словам, российские производители активно ищут альтернативы и разрабатывают аналоги. Так, на рынок выходят поставщики из азиатских стран, что создало конкуренцию и привело к снижению цен на некоторые товары.

Никитин заявил, что против России было введено более 16 тысяч санкций. Из-за этого с российского рынка ушли более 45 брендов одежды и 10 продуктовых холдингов, поэтому цена на десяток яиц выросла в среднем на 31%, на сахар – на 21%. При этом продуктовая инфляция, по данным Росстата, составляет 9,85%.

Ситуация усугубляется повышением ключевой ставки, что привело к росту ставок по ипотечным, потребительским кредитам и недвижимости, отметил депутат.

При этом Никитин подчеркнула, что популярность набирают отечественные бренды одежды. Сейчас их количество в стране превышает 35 тысяч. Промышленное производство увеличилось на 4,4%, а сельское хозяйство – на 5,5%.

Ранее эксперты отметили, что параллельный импорт привел к снижению цен на автозапчасти на 0,6% по сравнению с декабрем 2023 года.

Летом правительство России решило продлить действие этого способа ввоза продукции на 2025 год. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что по мере выхода российской продукции соответствующего качества и в соответствующих объемах возможности параллельного импорта будут сужаться.