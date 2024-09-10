Минпромторг РФ обновил перечень товаров для параллельного импорта

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Российский Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Перечень дополнен автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai. Это обусловлено значительным количеством машин этих марок в России. Обновление перечня позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями, указали в пресс-службе министерства.

Также из перечня изъят ряд брендов продукции легкой промышленности.

Ранее Минпромторг предложил распространить маркировку на автомобильную отрасль. Ведомство может рассмотреть предложения от бизнеса. Вопрос будет проработан при наличии аналитики и соответствующих оценок, сказал глава ведомства Антон Алиханов. Он уточнил, что маркировку также могут расширить на автозапчасти.