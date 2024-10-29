Россия закрыла въезд для 131 гражданина Австралии из-за антироссийской политики

Фото: 123RF/czdistagon

Россия бессрочно закрывает въезд для 131 гражданина Австралии, причастного к антироссийской политике. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Среди тех, кто оказался в списке, – телеведущая, журналист телеканала Sky News Эрин Молан и сотрудники телерадиовещательной компании ABC Джереми Фернандес, Люсия Стайн и Эндрю Грин.

Как отметили в ведомстве, данные меры – ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада".

"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена", – говорится в заявлении.

Въезд в Россию также закрывается для девяти граждан Новой Зеландии из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил страны.

Ранее Россия внесла в стоп-лист более 90 граждан США в ответ на русофобский курс администрации американского президента Джо Байдена. В МИД подчеркнули, что курс проводится с целью "нанести Москве стратегическое поражение", составной частью которого стали "ковровые" санкции против россиян.

До этого Россия в порядке контрмер закрыла въезд на постоянной основе для 99 канадцев, также активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы.