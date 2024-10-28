28 октября, 17:31Политика
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Фото: depositphotos/Photocreo
Великобритания расширила антироссийский санкционный список. В него были добавлены 6 новых позиций, следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны.
Рестрикции были введены против группы компаний "Структура", а также Агентства социального проектирования (АСП) и всероссийского межведомственного центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператора цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог".
Также власти Британии включили в санкционный список основателя АСП Илью Гамбашидзе, директора программы АСП Андрея Перлы и владельца ГК "Структура" Николая Тупикина.
17 октября Лондон ввел санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки СПГ. Это крупнейший санкционный пакет в отношении танкеров РФ, подчеркнули британские власти. Внесенным в черный список компаниям "запрещается доступ в порты Соединенного Королевства, их регистрация в судовом реестре Великобритании может быть прекращена".
О планах ввести новый пакет антироссийских санкций также сообщали в США. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, рестрикции также затронут лиц из третьих государств, которые якобы "поставляют России критически важные материалы для ее вооруженных сил".
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