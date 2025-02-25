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Долг Украины перед Словакией составил около 3,5 миллиарда евро. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) страны Андрей Данко.

Политик задался вопросом, каким образом Украина собирается вернуть такую сумму, указав, что для Словакии это громадные деньги.

"Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать", – цитирует его новостной портал novinky.

Данко также обвинил Украину в злоупотреблении создавшейся ситуацией для того, чтобы получить как можно больше средств от государств, оказывающих ей помощь в конфликте с Россией.

В свою очередь, политолог Александр Зимовский заявил, что Европа не смогла наладить производство оружия для Украины. По его мнению, западные страны могут сделать так, чтобы Киев не нуждался в американской технике, однако это будет кратковременный всплеск до того момента, пока их собственные резервы, включающие базовые и оперативные склады европейских армий, не израсходуются.

"Наладить поточное производство танков, снарядов и всего, что необходимо на передовой, Евросоюз пока не смог. Они старались, но у них не очень получилось", – пояснил эксперт в эфире радио КП.

По словам Зимовского, если США перестанут поддерживать Украину, то однажды вооруженные силы страны не смогут отправлять на передовую новое пополнение. По расчетам политолога, Киев имеет мобилизационные ресурсы, но оружие и боеприпасы могут закончиться уже к лету.

Общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников превысил 119 миллиардов долларов с начала российской спецоперации. В частности, с февраля 2022 года США выделили более 62 миллиардов долларов. Остальные 57 миллиардов Украина получила со стороны других союзников.

Кроме того, Британия объявила о новой военной помощи Украине на 150 миллионов фунтов стерлингов, включая дроны, танки и системы противовоздушной обороны.

