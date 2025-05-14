Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 12:50

Политика
Главная / Новости /

Euractiv: Словакия и Венгрия одобрят новые антироссийские санкции

Словакия и Венгрия согласились одобрить новые санкции против России – СМИ

Фото: 123RF/iunewind

Словакия и Венгрия согласились одобрить новый пакет санкций против России, указав на то, что он "относительно слабый". Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на евродипломатов.

По данным СМИ, в новый комплекс ограничений войдут заморозка активов бизнесменов из России и "высокопоставленных политиков" и запрет въезда для них на территорию Евросоюза. Кроме того, уточнили источники, объединение запретит экспорт химикатов, используемых в создании оружия, и введет санкции против организаций, якобы участвующих в обходе ограничений.

По информации журналистов, послы ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций. Их согласование запланировано на 20 мая.

Также сообщалось, что объединение расширит санкционный список на 30 юрлиц, которые якобы участвуют в обходе рестрикций через третьи страны. Ограничения также могут затронуть 75 физлиц и компаний, которые, предположительно, связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Западные СМИ заявили, что власти США утвердили новые санкции против России

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикаэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика