Euractiv: Словакия и Венгрия одобрят новые антироссийские санкции

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Словакия и Венгрия согласились одобрить новый пакет санкций против России, указав на то, что он "относительно слабый". Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на евродипломатов.

По данным СМИ, в новый комплекс ограничений войдут заморозка активов бизнесменов из России и "высокопоставленных политиков" и запрет въезда для них на территорию Евросоюза. Кроме того, уточнили источники, объединение запретит экспорт химикатов, используемых в создании оружия, и введет санкции против организаций, якобы участвующих в обходе ограничений.

По информации журналистов, послы ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций. Их согласование запланировано на 20 мая.

Также сообщалось, что объединение расширит санкционный список на 30 юрлиц, которые якобы участвуют в обходе рестрикций через третьи страны. Ограничения также могут затронуть 75 физлиц и компаний, которые, предположительно, связаны с российским военно-промышленным комплексом.