Politico: ЕС введет санкции против 30 юрлиц из-за обхода антироссийских мер

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз планирует расширить санкционный список на 30 юридических лиц, которые якобы участвуют в обходе антироссийских рестрикций через третьи страны. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По его словам, ограничения также коснутся 75 физических лиц и организаций, предположительно, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

"С прошлых раундов осталось много идей. Логично (ввести санкции против. – Прим. ред.) энергетики и банков, если нужен реальный эффект. Но это непросто из-за Венгрии", – сказал источник.

Тем временем послы ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций, согласование которых планируется 20 мая.

У стран Евросоюза возникли разногласия в принятии жестких мер в новом пакете ограничений против России, писали ранее СМИ. Вместе с тем журналисты указывали, что новые рестрикции затронут около 150 танкеров теневого флота, увеличив их общее число под ограничениями до 300, а также около 60 физических и юридических лиц.

