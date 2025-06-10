ГД приняла закон о создании национального цифрового сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса.

Согласно первоначальному варианту законопроекта, предполагалось, что согласие на обработку персональных данных не должно быть связано с другими подписываемыми документами.

Ко второму чтению проекта поправки, предусматривающие создание сервиса, внес председатель комитета по информполитике Сергей Боярский. Определить оператора платформы предстоит правительству России.

Законопроектом устанавливаются требования, которые должны выполняться владельцем сервиса и самой платформой. К примеру, компания-оператор должна быть зарегистрирована в России и иметь исключительные права на платформу. Сервис должен быть разработан на основе российского программного обеспечения, а число его активных пользователей должно превышать 500 тысяч человек.

Сервис будет выполнять функции мессенджера, предоставляющего возможность общаться на русском языке и государственных языках республик, входящих в состав РФ, а также других языках народов России. Кроме того, с помощью приложения можно будет совершать звонки.

На платформе также можно будет размещать рекламу на перечисленных языках. Вместе с тем благодаря интеграции с порталом "Госуслуги" и ЕСИА пользователи смогут получить доступ к информации из своих документов, таких как паспорт, студенческий билет и других, выданных организациями и государственными органами.

Эти данные можно будет предоставить для подтверждения своего возраста и права на привилегии, регистрации в отелях и гостиницах и в иных случаях, которые требуют подтверждения личности. Таким образом россияне будут избавлены от необходимости предоставлять бумажные документы, если они подтвердили личность при помощи сервиса.

Помимо этого, через сервис можно будет подписать документы с помощью усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. Также платформу можно будет использовать для общения преподавателей и учащихся школ и колледжей.

Вместе с тем в законопроекте прописаны отдельные пункты, которые регулируют использование приложения в Москве. Например, через сервис жители столицы смогут получать уведомления от городских государственных органов для подтверждения совершаемых действий.

Особенности использования сервиса столичными ведомствами могут быть определены на основе соглашения между мэром города и организацией, ответственной за работу сервиса, уточняется в документе.

Как ранее рассказывал Боярский, приложение будет обладать множеством "интересных и уникальных функций". Ожидается, что на платформу "переместятся образовательные чаты и сервисы".

Цифровая платформа объединит пользователей, бизнес и государство, подчеркивал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, важнейшим пунктом в работе мессенджера станет интеграция образовательных сервисов для защищенного взаимодействия учителей, учеников и родителей.

