ГД приняла закон о регистрации мигрантов в Москве через мобильное приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Госдума приняла во втором и окончательном, третьем чтении закон, который предусматривает проведение эксперимента в Москве и Московской области по регистрации мигрантов через мобильное приложение.

Эксперимент будет длиться с 1 сентября по 1 сентября 2029 года. С помощью приложения планируется собирать данные о геолокации иностранных граждан.

Согласно закону, участники проекта должны авторизоваться в приложении, в котором они дадут согласие на обработку персональных данных, в том числе данных мобильных устройств и геолокации. Через этот же сервис иностранцы направят в территориальный орган МВД свое фактическое местоположение.

Кроме того, устанавливаются основания, по которым иностранный гражданин может быть снят с учета по адресу, который был определен уполномоченной организацией в Москве.

Среди оснований – отсутствие информации о местоположении устройства мигранта в течение трех рабочих дней после последнего мониторинга. В такой ситуации информация об иностранном лице, которое находится в России без законных оснований, будет вноситься в список контролируемых.

В эксперименте примут участие иностранцы, которые въехали в Россию без визы, в частности граждане, которые работают по патенту или обладают правом работать без него по федеральному закону или международному договору.

Вместе с ними предполагается участие мигрантов, изменивших цель визита в столичный регион, или находящихся в зоне проведения эксперимента более 90 дней не с целью трудовой деятельности.

В рамках законопроекта рассматривается возможность для иностранных граждан, имеющих патент в одном регионе, работать в другом субъекте, а также для работодателей – нанимать иностранных граждан, имеющих патент в другом регионе.

Однако для работы в ином субъекте мигрантам нужно будет иметь договор между соответствующими сторонами, который будет регулировать их трудовую деятельность на основе патента. Такое соглашение смогут заключить высшие должностные лица Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При этом для контроля трудовой миграции законопроект требует от работодателя сообщать в территориальное подразделение МВД о работе мигранта на территории двух субъектов.

Ранее Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранным гражданам необходимо узаконить свое положение в России или покинуть страну. Указ распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, с 30 июня в России начнут внедрять цифровой профиль мигранта с уникальным идентификатором, который заменит в том числе бумажный патент. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в первую очередь в стране необходимо решить правоохранительные задачи. После можно работать над недостаточным количеством и качеством трудовых ресурсов.