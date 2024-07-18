"Мой район. Новости": Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Автомобилисты смогут быстрее добираться от Рублевского шоссе до улицы Верхние поля после завершения строительства Южной рокады, которая уже готова более чем на 90%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В данный момент специалисты работают на трех заключительных участках: от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, от Подольской улицы до Курьяновской набережной и на развязке МКАД рядом с природно-историческим парком "Кузьминки-Люблино".

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