Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 10:20

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"Мой район. Новости": Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

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Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

Собянин: корпуса двух московских колледжей будут комплексно реконструированы

В московских ТЦ появились QR-коды со ссылкой на центр помощи для жертв домашнего насилия

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Автомобилисты смогут быстрее добираться от Рублевского шоссе до улицы Верхние поля после завершения строительства Южной рокады, которая уже готова более чем на 90%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В данный момент специалисты работают на трех заключительных участках: от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, от Подольской улицы до Курьяновской набережной и на развязке МКАД рядом с природно-историческим парком "Кузьминки-Люблино".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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