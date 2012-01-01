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08 июля, 15:52

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Психолог Зотова: помощь семейных центров Москвы начинается с эмоциональной поддержки

Погода в доме: какие меры поддержки могут получить московские семьи

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. Столица делает все, чтобы родителям и их детям было комфортно – от материальных выплат до бесплатных психологических консультаций. Как город помогает семьям, расскажет Москва 24.

Москва поддерживает

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С Днем семьи, любви и верности москвичей поздравил Сергей Собянин. При этом мэр подчеркнул: в городе создаются условия для комфортной жизни детей и родителей – в том числе совершенствуется адресный подход к социальным мерам поддержки.

Будем и дальше делать все для того, чтобы счастливых и крепких семей в столице было как можно больше.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Например, после рождения малыша мамам и папам дарят коробку "Наше сокровище" с постельными принадлежностями, одеждой, аксессуарами для кормления и игрушками. Семьям вручили уже более 700 тысяч таких наборов. При этом вместо подарка можно получить денежную компенсацию в 20 тысяч рублей.

Чтобы малыш рос и развивался хорошо, в столице внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Для москвичек, которые хотят совмещать декрет и занятость, подготовили специальную программу "Мама работает" – она действует на базе центров "Моя карьера". А юные жители Москвы могут развивать свои таланты и навыки в секциях и кружках.

Кроме того, выплаты положены супругам, которые прожили в браке 50 и более лет. В 2024 году размер такого подарка составляет от 26,5 до 39,7 тысячи рублей. А еще старшее поколение может найти себе новых друзей и освоить какое-нибудь хобби в рамках проекта "Московское долголетие".

Работают в городе и реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры, а также служба ранней помощи: туда могут обратиться те, в которых есть родные с особенностями здоровья. Также организован единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Туда можно обратиться за юридической, психологической помощью или для восстановления здоровья.

Словом и делом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Когда у родителей и детей не все гладко, бесплатную помощь им могут оказать в 16 столичных семейных центрах. Здесь регулярно проводят тренинги и консультации, а также интерактивные лекции. Специалисты уделяют время совместным занятиям, которые помогают родным стать ближе, рассказала Москве 24 директор ресурсного центра "Отрадное" Ирина Гончарова.

Нет ничего дороже и важнее семьи, поэтому мы делаем все, чтобы каждая московская семья чувствовала заботу и поддержку города.
Ирина Гончарова
директор ресурсного центра "Отрадное"

Психологи центров помогают наладить отношения в семье на индивидуальных консультациях и практических занятиях в группах. Посетителям объясняют, как лучше понять себя и своих близких, справиться с переживаниями и возрастными детскими кризисами, а также восстановить внутреннее эмоциональное равновесие.

"Помощь семейных центров начинается с эмоциональной поддержки. Это первый шаг на пути выхода из непростых ситуаций, который можно сравнить с маяком, дающим надежду и силы для дальнейшего движения", – объяснила психолог семейного центра "Диалог" Татьяна Зотова.

Одни из распространенных детских проблем – кризис трех лет и непростой подростковый период. Для ее решения родителям важно научиться слушать ребенка, поддерживать его и качественно проводить с ним время. В этом может помочь совместная деятельность, рассказала психолог центра "Диалог" Наталья Балаян.

"Она не просто сближает участников, но и помогает проявить эмоции, развивает воображение", – сообщила специалист.

При высоком ритме мегаполиса и нехватке времени семейные занятия позволяют близким лучше узнавать друг друга, дарить необходимую заботу и любовь. Специалисты, которые ведут тренинги и мастер-классы, ответят на все возникающие вопросы, подскажут, на что обратить внимание, направят, если возникают трудности в общении.
Наталья Балаян
психолог центра "Диалог"

Собянин: в Москве создают все возможности для комфортной жизни семей

Для родителей в центрах организуют дискуссионные встречи и лекции о воспитании, а для детей 12–17 лет – подростковые клубы и театральные студии. Специалист по социальной работе семейного центра "Диалог" Наталья Сенькина обратила внимание, что в этом возрасте юноши и девушки очень ранимы, сложно переносят неудачи и слишком эмоционально относятся к любой критике.

"Наша задача – помочь им поверить в свои силы, раскрыть способности и таланты. Ну и, конечно, направить неиссякаемую энергию в нужное русло. Лучше понимая себя, подросткам становится проще строить отношения с окружающими и родителями", – объяснила она.

Когда же семья оказывается на грани развода, супругам может помочь служба медиации. Специалисты попробуют найти выход из сложной ситуации, выступая в качестве нейтрального посредника, рассказала Москве 24 медиатор семейного центра "Диалог" Оксана Яворская.

Когда человек сталкивается с непростым моментом в жизни, частая реакция – паника и упадок сил. Именно свежий взгляд со стороны на, казалось бы, безвыходную ситуацию и озвучивание ее – это уже 70% успеха. Важно отметить, что специалисты не дают готовых решений, а подталкивают участников в диалоге найти их самим.
Оксана Яворская
медиатор семейного центра "Диалог"

Можно обратиться и за юридической помощью: эксперты в области права объяснят, где оформить документы и куда обратиться в различных жизненных ситуациях.

Всего же для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми. Помимо 16 семейных центров, это Кризисный центр помощи женщинам и детям, а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Подробную информацию об их работе можно увидеть на портале "Мой семейный центр". Для записи надо перейти на интерактивную карту, выбрать удобное учреждение и воспользоваться сервисом "Записаться на прием".

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