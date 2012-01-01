Психолог Зотова: помощь семейных центров Москвы начинается с эмоциональной поддержки

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. Столица делает все, чтобы родителям и их детям было комфортно – от материальных выплат до бесплатных психологических консультаций. Как город помогает семьям, расскажет Москва 24.
Москва поддерживает
С Днем семьи, любви и верности москвичей поздравил Сергей Собянин. При этом мэр подчеркнул: в городе создаются условия для комфортной жизни детей и родителей – в том числе совершенствуется адресный подход к социальным мерам поддержки.
Например, после рождения малыша мамам и папам дарят коробку "Наше сокровище" с постельными принадлежностями, одеждой, аксессуарами для кормления и игрушками. Семьям вручили уже более 700 тысяч таких наборов. При этом вместо подарка можно получить денежную компенсацию в 20 тысяч рублей.
Чтобы малыш рос и развивался хорошо, в столице внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Для москвичек, которые хотят совмещать декрет и занятость, подготовили специальную программу "Мама работает" – она действует на базе центров "Моя карьера". А юные жители Москвы могут развивать свои таланты и навыки в секциях и кружках.
Кроме того, выплаты положены супругам, которые прожили в браке 50 и более лет. В 2024 году размер такого подарка составляет от 26,5 до 39,7 тысячи рублей. А еще старшее поколение может найти себе новых друзей и освоить какое-нибудь хобби в рамках проекта "Московское долголетие".
Работают в городе и реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры, а также служба ранней помощи: туда могут обратиться те, в которых есть родные с особенностями здоровья. Также организован единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Туда можно обратиться за юридической, психологической помощью или для восстановления здоровья.
Словом и делом
Когда у родителей и детей не все гладко, бесплатную помощь им могут оказать в 16 столичных семейных центрах. Здесь регулярно проводят тренинги и консультации, а также интерактивные лекции. Специалисты уделяют время совместным занятиям, которые помогают родным стать ближе, рассказала Москве 24 директор ресурсного центра "Отрадное" Ирина Гончарова.
Психологи центров помогают наладить отношения в семье на индивидуальных консультациях и практических занятиях в группах. Посетителям объясняют, как лучше понять себя и своих близких, справиться с переживаниями и возрастными детскими кризисами, а также восстановить внутреннее эмоциональное равновесие.
"Помощь семейных центров начинается с эмоциональной поддержки. Это первый шаг на пути выхода из непростых ситуаций, который можно сравнить с маяком, дающим надежду и силы для дальнейшего движения", – объяснила психолог семейного центра "Диалог" Татьяна Зотова.
Одни из распространенных детских проблем – кризис трех лет и непростой подростковый период. Для ее решения родителям важно научиться слушать ребенка, поддерживать его и качественно проводить с ним время. В этом может помочь совместная деятельность, рассказала психолог центра "Диалог" Наталья Балаян.
"Она не просто сближает участников, но и помогает проявить эмоции, развивает воображение", – сообщила специалист.
Собянин: в Москве создают все возможности для комфортной жизни семей
Для родителей в центрах организуют дискуссионные встречи и лекции о воспитании, а для детей 12–17 лет – подростковые клубы и театральные студии. Специалист по социальной работе семейного центра "Диалог" Наталья Сенькина обратила внимание, что в этом возрасте юноши и девушки очень ранимы, сложно переносят неудачи и слишком эмоционально относятся к любой критике.
"Наша задача – помочь им поверить в свои силы, раскрыть способности и таланты. Ну и, конечно, направить неиссякаемую энергию в нужное русло. Лучше понимая себя, подросткам становится проще строить отношения с окружающими и родителями", – объяснила она.
Когда же семья оказывается на грани развода, супругам может помочь служба медиации. Специалисты попробуют найти выход из сложной ситуации, выступая в качестве нейтрального посредника, рассказала Москве 24 медиатор семейного центра "Диалог" Оксана Яворская.
Можно обратиться и за юридической помощью: эксперты в области права объяснят, где оформить документы и куда обратиться в различных жизненных ситуациях.
Всего же для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми. Помимо 16 семейных центров, это Кризисный центр помощи женщинам и детям, а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Подробную информацию об их работе можно увидеть на портале "Мой семейный центр". Для записи надо перейти на интерактивную карту, выбрать удобное учреждение и воспользоваться сервисом "Записаться на прием".