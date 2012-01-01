Психолог Зотова: помощь семейных центров Москвы начинается с эмоциональной поддержки

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. Столица делает все, чтобы родителям и их детям было комфортно – от материальных выплат до бесплатных психологических консультаций. Как город помогает семьям, расскажет Москва 24.

Москва поддерживает

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С Днем семьи, любви и верности москвичей поздравил Сергей Собянин. При этом мэр подчеркнул: в городе создаются условия для комфортной жизни детей и родителей – в том числе совершенствуется адресный подход к социальным мерам поддержки.





Сергей Собянин мэр Москвы Будем и дальше делать все для того, чтобы счастливых и крепких семей в столице было как можно больше.

Например, после рождения малыша мамам и папам дарят коробку "Наше сокровище" с постельными принадлежностями, одеждой, аксессуарами для кормления и игрушками. Семьям вручили уже более 700 тысяч таких наборов. При этом вместо подарка можно получить денежную компенсацию в 20 тысяч рублей.

Чтобы малыш рос и развивался хорошо, в столице внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи. Для москвичек, которые хотят совмещать декрет и занятость, подготовили специальную программу "Мама работает" – она действует на базе центров "Моя карьера". А юные жители Москвы могут развивать свои таланты и навыки в секциях и кружках.

Кроме того, выплаты положены супругам, которые прожили в браке 50 и более лет. В 2024 году размер такого подарка составляет от 26,5 до 39,7 тысячи рублей. А еще старшее поколение может найти себе новых друзей и освоить какое-нибудь хобби в рамках проекта "Московское долголетие".

Работают в городе и реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры, а также служба ранней помощи: туда могут обратиться те, в которых есть родные с особенностями здоровья. Также организован единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Туда можно обратиться за юридической, психологической помощью или для восстановления здоровья.

Словом и делом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Когда у родителей и детей не все гладко, бесплатную помощь им могут оказать в 16 столичных семейных центрах. Здесь регулярно проводят тренинги и консультации, а также интерактивные лекции. Специалисты уделяют время совместным занятиям, которые помогают родным стать ближе, рассказала Москве 24 директор ресурсного центра "Отрадное" Ирина Гончарова.





Ирина Гончарова директор ресурсного центра "Отрадное" Нет ничего дороже и важнее семьи, поэтому мы делаем все, чтобы каждая московская семья чувствовала заботу и поддержку города.

Психологи центров помогают наладить отношения в семье на индивидуальных консультациях и практических занятиях в группах. Посетителям объясняют, как лучше понять себя и своих близких, справиться с переживаниями и возрастными детскими кризисами, а также восстановить внутреннее эмоциональное равновесие.

"Помощь семейных центров начинается с эмоциональной поддержки. Это первый шаг на пути выхода из непростых ситуаций, который можно сравнить с маяком, дающим надежду и силы для дальнейшего движения", – объяснила психолог семейного центра "Диалог" Татьяна Зотова.

Одни из распространенных детских проблем – кризис трех лет и непростой подростковый период. Для ее решения родителям важно научиться слушать ребенка, поддерживать его и качественно проводить с ним время. В этом может помочь совместная деятельность, рассказала психолог центра "Диалог" Наталья Балаян.

"Она не просто сближает участников, но и помогает проявить эмоции, развивает воображение", – сообщила специалист.





Наталья Балаян психолог центра "Диалог" При высоком ритме мегаполиса и нехватке времени семейные занятия позволяют близким лучше узнавать друг друга, дарить необходимую заботу и любовь. Специалисты, которые ведут тренинги и мастер-классы, ответят на все возникающие вопросы, подскажут, на что обратить внимание, направят, если возникают трудности в общении.

Собянин: в Москве создают все возможности для комфортной жизни семей

Для родителей в центрах организуют дискуссионные встречи и лекции о воспитании, а для детей 12–17 лет – подростковые клубы и театральные студии. Специалист по социальной работе семейного центра "Диалог" Наталья Сенькина обратила внимание, что в этом возрасте юноши и девушки очень ранимы, сложно переносят неудачи и слишком эмоционально относятся к любой критике.

"Наша задача – помочь им поверить в свои силы, раскрыть способности и таланты. Ну и, конечно, направить неиссякаемую энергию в нужное русло. Лучше понимая себя, подросткам становится проще строить отношения с окружающими и родителями", – объяснила она.

Когда же семья оказывается на грани развода, супругам может помочь служба медиации. Специалисты попробуют найти выход из сложной ситуации, выступая в качестве нейтрального посредника, рассказала Москве 24 медиатор семейного центра "Диалог" Оксана Яворская.





Оксана Яворская медиатор семейного центра "Диалог" Когда человек сталкивается с непростым моментом в жизни, частая реакция – паника и упадок сил. Именно свежий взгляд со стороны на, казалось бы, безвыходную ситуацию и озвучивание ее – это уже 70% успеха. Важно отметить, что специалисты не дают готовых решений, а подталкивают участников в диалоге найти их самим.

Можно обратиться и за юридической помощью: эксперты в области права объяснят, где оформить документы и куда обратиться в различных жизненных ситуациях.

Всего же для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми. Помимо 16 семейных центров, это Кризисный центр помощи женщинам и детям, а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево". Подробную информацию об их работе можно увидеть на портале "Мой семейный центр". Для записи надо перейти на интерактивную карту, выбрать удобное учреждение и воспользоваться сервисом "Записаться на прием".

