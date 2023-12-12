Вся помощь на месте: как меняется формат женских консультаций в Москве

Первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи, начал принимать пациенток в Москве. Со временем в столице появится целая сеть таких клиник. Рассказываем, в чем их отличие от обычных женских консультаций и как записаться на прием.

Современные решения

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Первый Центр женского здоровья начал прием пациентов в перинатальном центре городской клинической больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой. В планах – создать сеть таких клиник в столице, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках", – подчеркнула она.

В основе стандарта – "бесшовная маршрутизация от первой консультации до последующего сопровождения беременности", заявил Сергей Собянин. По его словам, реформа системы женских консультаций займет ближайшие три-четыре года.





Сергей Собянин мэр Москвы Главное в новом стандарте – забота о маме и малыше. Такие центры придут на смену морально и физически устаревшим, в большинстве своем небольшим по площади и разрозненным женским консультациям.

Все центры женского здоровья объединят в единую структуру со стационарами, в каждом из них будет современное оборудование. В частности, там организуют кабинеты лучевой диагностики и УЗИ с аппаратами экспертного класса. Помощь окажут врачи разных профилей, что позволит наблюдать за здоровьем женщины с учетом личных особенностей здоровья.

Врачи центров возьмут на вооружение современные подходы к профилактике и лечению – в частности, при выявлении на ранней стадии онкологии, патологии шейки матки и доброкачественных образований молочной железы. Кроме того, специалисты будут применять передовые методики в лечении бесплодия и других болезней. Кроме того, для пациенток организуют занятия в школе будущих родителей.

Только лучшее

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Центр женского здоровья в городской клинической больнице № 31 рассчитан на тысячу посещений в сутки. На втором этаже размещена круглосуточная клинико-диагностическая лаборатория для проведения различных исследований. Это позволяет исключить потерю времени на транспортировку материала и дает возможность загружать результаты анализов в электронную карту в течение суток.

На третьем и пятом этажах располагается неонатальный центр на 76 коек. В отделении реанимации и интенсивной терапии поставили кувезы-трансформеры, инкубаторы и другое необходимое оборудование для коррекции жизненно важных параметров недоношенных малышей.





Андрей Мизерия врач-неонатолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных После получения статуса "перинатальный центр" у нас появилась огромная возможность оказывать помощь глубоко недоношенным детям и детям с экстремально низкой массой тела. Наше отделение рассчитано на 30 коек и оснащено первоклассным оборудованием.

Кроме современной техники, в реанимационных залах поставили функциональные кресла для мамы с ребенком: с их помощью можно применить технику "кенгуру" (или "кожа к коже"), которую применяют для выхаживания при преждевременных родах. Этот метод помогает наладить психоэмоциональное состояние женщины, поддержать вскармливание грудью и улучшить показатели выхаживания детей, которые появились на свет раньше срока – в том числе с экстремально низкой массой тела.

В отделение патологии новорожденных поставили 17 кувезов для выхаживания детей весом от 500 граммов и выше. Здесь же находится девять открытых реанимационных систем и полифункциональные мониторы для контроля жизненно важных показателей.



Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Кроме того, в центре есть молочный блок со стерилизаторами и другими необходимыми вещами для приготовления смесей. Не забыли и про помещения для сцеживания грудного молока с современным оборудованием, а также комнаты отдыха для родителей. Для матери с новорожденным предусмотрено круглосуточное пребывание в маломестных палатах, где установлены консоли с подводом медицинских газов (кислород, вакуум, сжатый воздух), неонатальные лампы, столики для пеленания, весы для взвешивания младенца и ванночки для мытья.

Несмотря на все нововведения, в центре сохранился участковый принцип, расписание врачей и доступность приема. Записаться в учреждение по-прежнему можно в терминалах, при личном посещении, телефонам 8 (495) 936-14-03 и 8 (495) 936-10-96, на портале ЕМИАС или Госуслугах.