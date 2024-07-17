Фото: телеграм-канал "Москва FM"

Вернисаж на Никитском бульваре покажет арт-перформанс "Морковь культурная" в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Его автором станет российская художница, куратор объединения "Выставочные залы Москвы" Елена Ковылина.

В четверг, 18 июля, в 18:00 она представит на обозрение гостей фестиваля проект, получивший популярность во время проведения на крупных арт-площадках столицы. Зрители также получат возможность приобрести нарисованные пучки моркови и прочие изображения овощей и фруктов в ящиках.

Ковылина является одной из наиболее известных российских художниц перформанса. Ее нередко называют "русской Мариной Абрамович". Во многом этому способствовал ее нашумевший проект "Морковь культурная", в рамках которого она приходила на крупнейшие сельскохозяйственные ярмарки или, например, на Даниловской рынок, переодевалась в продавщицу и начинала писать изображения сельхозкультур на холсте среди овощей.

На Никитском бульваре 18 июля начнется новый этап "Моркови культурной". Название перформанса раскрывает многозначность и разнопластовость самого термина "культура", который может быть отнесен как к духовной, так и материальной сфере жизни, то есть и к художественному творчеству, и к сельскохозяйственной продукции.

"Вернисажи и арт-маркеты на улицах города способствуют популяризации современного искусства. Ярмарочный формат делает эту сферу ближе к людям. Чтобы пойти в музей, галерею или выставочный зал, необходимо провести некий социальный ритуал: запланировать визит, приобрести билет, посетить выставку. Здесь же любой, даже случайный прохожий, может нечаянно встретиться с прекрасным – во время прогулки или по пути домой", – цитирует пресс-служба художницу.

Между тем в Москве открылся фестиваль "Театральный бульвар", который продлится до 11 августа. Его организаторы подготовили для гостей более 100 постановок, в которых примут участие свыше тысячи актеров. На Сретенском бульваре начала работу выставка Российского института театрального искусства – ГИТИСа и Школы-студии МХАТ, а на Страстном бульваре открылись мастерская семейного театра "Клумбы из тумбы" и иммерсивная лаборатория "Эскизы в пространстве".

