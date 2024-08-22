Более тысячи машин приняли участие в народном автопробеге по Садовому кольцу

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народный автопробег по Садовому кольцу состоялся в ночь с 21 на 22 августа. В нем участвовали более тысячи автомобилей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

В качестве организаторов мероприятия выступили активисты молодежного сообщества "STOлица".

Комментируя пробег, председатель комитета Екатерина Драгунова рассказала, что прошедшее в столице мероприятие стало инициативой московской молодежи, которая представляет собой "масштабный символ гордости за страну и уважения к ее ценностям и символам".

"Такие события, как ни что иное, отражают силу патриотического духа и единства всех тех, кто гордо называет Россию родиной", – подчеркнула она.

Украшенные флагами страны и регионов РФ автомобили отправились по Садовому кольцу с проспекта Академика Сахарова. Пробег стал мероприятием, открывшим празднование Дня Государственного флага Российской Федерации. В столице также проводятся различные патриотические акции, выступления артистов и мастер-классы. Посетить их можно бесплатно.