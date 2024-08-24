Фото: Егор Гусев

Концерт "Театральная сцена: открытый микрофон" прошел в столице. Инициаторами события выступили Молодежный парламент города и директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская.

Сцена под открытым небом в сквере "Ветеранский дворик" стала площадкой, на которой москвичи смогли проявить свои таланты: прочесть стихи, выступить с музыкальным или танцевальным номером, представить на суд зрителя театральный этюд.

Как рассказала Милена Авимская, серия подобных творческих встреч стартовала в начале августа. Концерты уже прошли в районах Левобережный, Головинский и Ховрино.

"Москва – культурная столица, и очень здорово, что в ней становится все больше возможностей для тех, кто любит театр, для тех, кто хочет выступать перед зрителем. Я от души благодарю организаторов этих концертов и зрителей за прекрасное настроение и активную жизненную позицию", – подчеркнула она.

Также она пригласила всех желающих принять участие в последнем летнем "Открытом микрофоне". Он состоится 28 августа в сквере на улице Флотской, дом 25.

Ранее сообщалось, что за два месяца работы фестиваля "Усадьбы Москвы" его площадки посетили более 442 тысяч москвичей и туристов. Это больше, чем за прошлый летний или новогодний сезоны. Всего организовали свыше двух тысяч пикников, мастер-классов, диджей-сетов, кинопоказов и лекций. Фестиваль продлится до 15 сентября.