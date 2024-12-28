"Справедливая Россия" внесет в ГД проект о выплате 10 тыс руб пожилым на топливо

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В Госдуму планируют внести законопроект о выплате в 10 тысяч рублей на покупку печного топлива для граждан старше 70 лет. С такой инициативой выступила группа депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с руководителем Сергеем Мироновым, пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Проект предлагает дополнить закон "О государственной социальной помощи" новой статьей о социальной выплате на приобретение топлива для обогрева жилища. Указанная единоразовая выплата относится к гражданам, проживающим в населенных пунктах без центрального отопления.

"Соцопросы показывают, что каждая десятая семья в России сталкивается с нехваткой тепла в своих домах и квартирах, а каждая пятнадцатая – согревает жилье с помощью печного отопления", – пояснил Миронов.

Так, Минтруд предлагает наделить правом устанавливать правила осуществления выплаты. При этом финансирование предлагается осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Ранее в ГД предложили не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пожилых россиян. Благодаря такой мере удалось бы снизить налоговую нагрузку, убрать двойное налогообложение работающих пенсионеров и повысить социальную справедливость в условиях инфляции.