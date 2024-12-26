На МНПЗ доставили отечественное оборудование для завершения модернизации

Фото: Стоян Васев

На Московском НПЗ появится современный комплекс для безотходной переработки тяжелых нефтяных остатков в топливо и нефтяной кокс. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сообщается, что завод получил финальную партию современного крупногабаритного оборудования для его строительства. Оборудование спроектировано и изготовлено по индивидуальному проекту российским машиностроительным предприятием в Волгограде.

"Доставленное оборудование – это основа будущего комплекса глубокой переработки нефти, итогового проекта масштабной модернизации нашего предприятия. Модернизация, которую "Газпром нефть" продолжает с 2011 года, уже вывела Московский НПЗ в число мировых лидеров по экологическим характеристикам производства. А с ее завершением предприятие достигнет максимального показателя глубины переработки нефти почти в 100%, что означает рост выпуска топлива и других нефтепродуктов без увеличения объема переработки", – подчеркнул генеральный директор предприятия Виталий Зубер.

Отмечается, что доставленная ректификационная колонна выполнена из высокопрочной стали с нанесением слоя коррозионностойкого жаропрочного покрытия. К месту установки на предприятии оборудование доставили с помощью колесных платформ повышенной грузоподъемности.



Ранее сообщалось, что выпускники технических колледжей смогут пройти производственную практику на тренажерах технологических установок, а затем трудоустроиться на Московский НПЗ.