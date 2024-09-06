Столичные школьники и студенты посетили экскурсии на МНПЗ

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Школьники и студенты из Москвы приняли участие в летних образовательных практиках, а также посетили экскурсии и практикумы на Московском НПЗ, сообщает пресс-служба компании. Всего в летних учебных программах для молодежи, которые организует "Газпром нефти", приняли участие 800 человек из 32 регионов.

На летних сборах ученики решали олимпиадные задачи по математике, химии, физике и программированию. Выпускники школ и студенты учились управлять командой и бизнес-проектами, а также посетили технологические центры компании.

Среди участников – представители 20 вузов и 63 школ. Это победители всероссийских олимпиад, призеры конкурсов и научных соревнований. По итогам занятий 125 участников получили стипендии, а также приглашения на практику и стажировку.

"Мы помогаем одаренной молодежи пройти путь от школы до лучших учебных заведений страны и построить успешную карьеру. Участники наших образовательных программ присоединяются к молодежному сообществу компании и продолжают участие в ее проектах. Это создает удобный и понятный карьерный путь, помогает найти свою команду и присоединиться к работе в компании уже во время обучения на старших курсах в вузе или после его окончания", – рассказал ректор Корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.

Ранее сообщалось, что школьники в Москве смогут присоединиться к олимпиадному движению. Их участники узнают о грядущих соревнованиях и о правильной подготовке к ним. У столичных школьников появится возможность оценить уровень своих знаний и выбрать интересующие их предметы.