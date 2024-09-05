Школьники в Москве смогут присоединиться к олимпиадному движению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сентябре в Москве состоятся пять олимпиадных праздников. Их участники узнают о грядущих соревнованиях и о правильной подготовке к ним. У столичных школьников появится возможность оценить уровень своих знаний и выбрать интересующие их предметы, передает портал мэра и правительства Москвы.

"С каждым годом олимпиадное движение в Москве становится все более массовым, и мы стараемся поддерживать эту тенденцию. Поэтому олимпиадный сезон открываем праздниками. На них школьники погружаются в мир интеллектуальных состязаний: получают общее представление о видах соревнований и системе подготовки к ним", – отметил директор Центра педагогического мастерства Артем Шишов.

Он также подчеркнул, что, кроме преподавателей, на праздниках выступают и дипломанты предыдущих лет, которые когда-то тоже были обычными школьниками. Общение с ними напоминает детям, что победить в олимпиаде может каждый.

10 сентября будущих олимпиадников будут ждать в школе № 2051 в Некрасовке, 19 сентября – в школе № 1560 на северо-западе столицы. Детали оставшихся мероприятий станут известны позднее и будут представлены на сайте Центра педагогического мастерства.

Ранее Герой России Аркадий Корольков сообщил , что учащиеся школ столичных районов Лефортово, Рязанского и Нижегородского примут участие в проекте "Вахта героев Отечества". Инициировала проект общественная организация "Российская ассоциация героев", которая, по словам Королькова, ставит перед собой важную задачу – достойно воспитать подрастающее поколение.