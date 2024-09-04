Московским школьникам показали достижения столичной медицины на фестивале "Москва 2030"

Ученики медицинских классов московских школ посетили форум-фестиваль "Москва 2030". Им показали достижения городского здравоохранения. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Экскурсию для будущих медиков провел Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению. Он показал ребятам самые интересные интерактивные экспонаты

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