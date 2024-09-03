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03 сентября, 12:45

Технологии

Ректор МГПУ Реморенко рассказал о том, как сочетать искусственный интеллект и образование

Ректор МГПУ Реморенко рассказал о том, как сочетать искусственный интеллект и образование

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Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко рассказал, что искусственный интеллект давно уже стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Студенты все чаще применяют его при подготовке своих работ.

Можно ли сочетать искусственный интеллект и образование? Как при этом научиться мыслить самостоятельно?

Большое интервью с ректором Московского городского педагогического университета Игорем Реморенко выйдет 3 сентября в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

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