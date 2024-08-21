Современные машины скорой помощи представлены в Гостином Дворе в рамках "Москвы 2030"

В рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе открыли выставку "Все о медицине будущего и новых профессиях". Там представлены современные машины скорой помощи, которые мог рассмотреть поближе каждый желающий.

21 августа на площадке прошли мастер-классы по оказанию первой помощи и по выхаживанию новорожденных. Посетителям также предлагали научиться делать уколы.

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