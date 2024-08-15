"Город без окраин": район Кунцево

Героиня программы Анастасия Блок – потомственная художница, которая живет в районе Кунцево. Ее дедушка и тетя занимались живописью, и многие их работы посвящены родным улицам и паркам. Анастасия Блок тоже решила посвятить Кунцеву картину-коллаж и подарить его любимому одноименному культурному центру.

На картине будут запечатлены любимые и самые интересные места района, среди них – набережная и сквер со скульптурами в поселке Рублево, легендарный квартал медиков, Москворецкий лесопарк и станция МЦД Рабочий поселок. Подробнее – в программе "Город без окраин".