Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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15 августа, 10:50

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"Город без окраин": район Кунцево

"Город без окраин": район Кунцево

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Героиня программы Анастасия Блок – потомственная художница, которая живет в районе Кунцево. Ее дедушка и тетя занимались живописью, и многие их работы посвящены родным улицам и паркам. Анастасия Блок тоже решила посвятить Кунцеву картину-коллаж и подарить его любимому одноименному культурному центру.

На картине будут запечатлены любимые и самые интересные места района, среди них – набережная и сквер со скульптурами в поселке Рублево, легендарный квартал медиков, Москворецкий лесопарк и станция МЦД Рабочий поселок. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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