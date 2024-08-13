Более семи миллионов машин проехали по проспекту Багратиона с момента открытия

Свыше семи миллионов машин проехали по проспекту Багратиона в Москве с момента его открытия. Магистраль дает водителям возможность добраться от МКАД до делового центра "Москва-Сити" за семь минут.

Дорога стала продолжением трассы "Северный обход Одинцова". Ее открытие позволило улучшить транспортное обслуживание полутора миллионов жителей Москвы и столичного региона.

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